20.09.2021 (17:00)
Энгельсская авиационная дивизия отметила 78-летие со дня образования
В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли торжественные мероприятия в честь 78-летия со дня основания гвардейской тяжёлой бомбардировочной Донбасской Краснознамённой авиационной дивизии.
В мероприятии приняли участие командование и личный состав соединения дальней авиации, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций.
В ходе торжественного митинга наиболее отличившимся офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам были вручены медали и грамоты, а также присвоение очередных воинских званий.
«За 78 лет авиационная дивизия прошла славную эволюцию от боевого применения в годы Великой Отечественной войны самолётов ТБ-3 до современных ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс. Нынешнее поколение воинов-авиаторов свято чтит уроки своих предшественников, достойно выполняет задачи по обеспечению безопасности родного Отечества», - сообщил в своём обращении командир авиационного соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.
Также личный состав поздравили командиры Энгельсского соединения предыдущих лет генерал-майор в отставке Владимир Мохов и генерал-майор в отставке Владимир Попов.
По завершении мероприятий для личного состава и ветеранов соединения был организован праздничный концерт.