20.09.2021 (16:45)

Расчеты БпЛА «Оралан-10» общевойсковой армии ЗВО скорректировали навесной огонь артиллерии

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа скорректировали навесной огонь самоходных гаубиц в ходе учения.

В полетах были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Корректировка огня велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи оптических средств наблюдения, встроенных в беспилотник. На командном пункте оператор БпЛА передавал целеуказания и поправки командирам артиллерийских батарей.

Нестандартное применение артиллерии позволило решить огневые задачи и поразить цели, имитирующие живую силу и военную технику в обороне, на глубине до 2 км и около 800 м по фронту при обороне населенного пункта.

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