20.09.2021 (16:30)
Эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО прибыли в Подмосковье после участия в ССУ «Запад-2021»
Первые эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии Западного военного округа прибыли на железнодорожные станции в Подмосковье и приступили к разгрузке.
Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения после разгрузки проведут обслуживание вооружения и военной техники и подготовку к новому учебному периоду.
На пути следования были отработаны вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.
Совместное стратегическое российско-белорусское учение (ССУ) «Запад-2021» являлось завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и прошли на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации.