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20.09.2021 (16:30)

Эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО прибыли в Подмосковье после участия в ССУ «Запад-2021»

Первые эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии Западного военного округа прибыли на железнодорожные станции в Подмосковье и приступили к разгрузке.

Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения после разгрузки проведут обслуживание вооружения и военной техники и подготовку к новому учебному периоду.

На пути следования были отработаны вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.

Совместное стратегическое российско-белорусское учение (ССУ) «Запад-2021» являлось завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и прошли на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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