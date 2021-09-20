20.09.2021 (16:15)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЗВО в Курской области уничтожили самолеты и вертолеты условного противника в дальней зоне поражения

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» зенитного ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) в Курской области в ходе планового командно-штабного учения успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.

Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы летательных средств: истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.

Летательные аппараты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. В ходе отражения воздушной атаки расчеты ЗРК «Бук-М3» произвели более 10 имитационных пусков.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих ЗВО, было задействовано около 20 единиц военной техники.

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