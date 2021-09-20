20.09.2021 (16:00)

На учении стран ШОС под Оренбургом впервые задействованы медицинские бронеавтомобили «Линза»

На совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» впервые задействуют новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза».

Первая партия из 10 машин поступила на вооружение миротворческой бригады гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в мае 2021 года. Санитарные автомобили задействуют в ходе розыгрыша тактического эпизода по поиску и вывозу с поля боя условно раненых военнослужащих.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств «Тайфун». Его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

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