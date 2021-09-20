20.09.2021 (15:45)

Прославленное мотострелковое соединение ЗВО в Ленинградской области празднует 80-летний юбилей

Прославленное мотострелковое соединение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Ленинградской области, празднует свой 80-летний юбилей.

Соединение является правопреемником 666-го стрелкового полка, переформированного 18 сентября 1941 года в 13-й гвардейский стрелковый полк. По окончании Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года полк базировался в Восточной Пруссии. С 4 апреля 1952 года по май 1956 полк дислоцировался в Литве, затем до 1994 года в Латвии и получил наименование Севастопольский Краснознаменный полк имени Латышских стрелков. С 1992 полк переформирован в бригаду.

В настоящее время соединение оснащено самым современным вооружением и военной техникой, в том числе танками Т-72Б3, бронетранспортерами БТР-82АМ, РСЗО «Град-М», гаубицы «Мста-С» и «Акация», а также бронеавтомобили семейства «Мустанг» и «Тигр».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице