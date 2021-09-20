20.09.2021 (15:15)

Представитель Таджикистана заявил об актуальности учения «Мирная миссия» на фоне обострения обстановки в Афганистане

Заместитель командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Республики Таджикистан полковник Фатхулло Идоятуллозода на церемонии открытия совместного учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021» в Оренбургской области заявил об актуальности учения на фоне обстановки в Афганистане.

«В свете дестабилизации обстановки на наших южных рубежах, учитывая последние события в Афганистане, где вся республика перешла под контроль талибов, тема и цель проведения данного учения, на мой взгляд, являются очень актуальными. Уверен, совместное учение пройдёт в духе полного взаимопонимания и станет важным этапов в развитии взаимовыгодного сотрудничества, а также будет способствовать дальнейшему сближению братских народов ради региональной безопасности», - сказал заместитель командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Республики Таджикистан полковник Фатхулло Идоятуллозода.

Представитель вооруженных сил Таджикистана поблагодарил от имени руководства Минобороны республики командование Центрального военного округа за организацию размещения, тёплый и радушный приём.

Ранее сообщалось, что совместное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия-2021» пройдет 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области, впервые в нем примет участие воинский контингент Белоруссии.

Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения «Мирная миссия-2021» будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

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