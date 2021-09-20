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20.09.2021 (15:00)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в военном параде в честь 31-й годовщины образования Южной Осетии

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии приняли участие в военном параде, посвященном 31-й годовщине образования республики.

В составе механизированной колонны 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Театральной площади г. Цхинвала прошли реактивные системы залпового огня «Град», КамАЗы с буксируемыми пушками и бронетранспортеры БТР-80, всего около 20 единиц техники. В составе парадных расчетов приняло участие около 150 военнослужащих ЮВО.

Военный оркестр в количестве 30 человек под управлением военного дирижера обеспечил музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса государственного флага Южной Осетии, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн. Они исполнили более 15 мелодий в маршевом варианте, а также устроили показные выступления.

Ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается государственный праздник – День Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику, в тот же день была принята Декларация о национальном суверенитете.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южная Осетия , Южный военный округ , Военные парады
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