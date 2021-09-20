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20.09.2021 (14:45)

Более 30 тыс. единиц вооружения и военной техники подготовят военнослужащие ЗВО к зимнему периоду

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приступили к переводу более 30 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе проведения работ в парках боевых машин организовано около 500 специальных постов по обслуживанию воздушных фильтров, аккумуляторных батарей, проведению покрасочных и сварочных работ.

Военнослужащие ЗВО проводят технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей. Работы проводятся на таких образцах техники, как бронеавтомобили «Тигр», КамАЗ-53501, «Урал-4320» и средствах связи на колесном транспорте. Также будут проведены работы на новейших образцах техники, недавно поступивших на вооружение – бронеавтомобилях «Тайфун-К» и самоходных артиллерийских орудиях «Мста-СМ2».

Кроме того, в соединениях и воинских частях ЗВО проведены занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в условиях низких климатических температур.

Перевод вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях продлится до 20 ноября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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