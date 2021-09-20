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20.09.2021 (14:30)

Подразделение танковой армии ЗВО, оснащенные ОТРК «Искандер», вернулись в ППД после успешных пусков ракет на ССУ «Запад-2021»

Расчеты ракетного соединения танковой армии Западного военного округа, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) в Ивановскую область после успешных пусков ракет в рамках совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021».

Пуски на полигоне Мулино в Нижегородской области были проведены впервые.

Подразделения совершили марш из базового лагеря в пункт постоянной дислокации, преодолев расстояние более 100 км.

Кроме того, военнослужащие отработали занятие подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузки габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесение условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершение противоогневого маневра.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих соединения, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники ракетного соединения танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Боевая подготовка , Западный военный округ
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