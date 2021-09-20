20.09.2021 (14:15)

В Воронежской области миномётчики общевойсковой армии ЗВО отработали уничтожение колонн противника с помощью разведывательно-огневого комплекса

Военнослужащие миномётных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа с помощью разведывательно-огневого комплекса отработали уничтожение быстродвижущихся колонн условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области.

Расчёты 120-мм возимых миномётов 2С12 «Сани» совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» совершили марш на закрытые огневые позиции, расположенные на расстоянии свыше 7 км от предположительного маршрута движения колонн техники «противника».

Получив оперативную информацию, командиры миномётных подразделений организовали огневой налёт по габаритным мишеням в виде бронетранспортёров, танков и грузовых автомобилей повышенной проходимости. После уничтожения основных сил «врага» военнослужащие отработали методику подвижного заградительного огня по направлению к лагерю условного противника, корректируя огонь и фиксируя поражение при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего в учении приняло участие свыше 150 военнослужащих артиллерийских подразделений общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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