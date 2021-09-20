20.09.2021 (14:00)

В Курской области военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии ЗВО провели эвакуацию техники в условиях применения оружия массового поражения

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа отработали эвакуацию военной техники после применения условным противником оружия массового поражения на полигоне Постоялые дворы Курской области.

Находясь в пункте постоянной дислокации, специалисты ремонтно-восстановительного батальона получили сигнал «Радиационная опасность» и приступили к совершению механизированного марша, оперативно подготовив технику к условиям применения оружия массового поражения и включив системы коллективной защиты.

После прибытия в назначенный район военнослужащие приступили к скоростной эвакуации боевых машин с различными типами повреждений. Эвакуация проводилась на предварительно развернутые полевые мастерские, где после обработки техники специалистами РХБ защиты ЗВО проводилось оперативное техобслуживание.

Эвакуация техники проводилась методом полупогрузки и буксированием с применением ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ, которые оснащены тяговой лебёдкой, электросваркой, краном-манипулятором и грузоподъёмным оборудованием.

Всего во время учений специалисты-ремонтники эвакуировали и восстановили свыше 10 единиц техники. В учении приняло участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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