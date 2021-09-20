20.09.2021 (13:45)

Более 2 тыс. военнослужащих Преображенского полка и салютного дивизиона ЗВО ревакцинировались от COVID-19

Более 2 тыс. военнослужащих отдельного Комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа ревакцинировались от коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей, получившие полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.

На данный момент в Преображенском полку и салютном дивизионе ЗВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали 95% военнослужащих. Вакцинация проводится в медицинских пунктах подразделений.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

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