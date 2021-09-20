20.09.2021 (13:30)

Со снайперами армейского корпуса в Калининградской области проведены занятия по психологической подготовке

С целью повышения навыков в поражении различных целей днем и ночью, а также в сложных погодных условиях, со снайперами армейского объединения Балтийского флота были проведены занятия по психологической подготовке. На них были применены новые методики, позволяющие повысить уровень концентрации внимания и ускорить адаптацию снайперов к неблагоприятным условиям.

В ходе занятий военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, провели разведку цели, замаскировали огневые позиции и отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Также снайперы изучили новые методы организации снайперских засад.

В мероприятии было задействовано около 60 военнослужащих и задействовано более 15 единиц военной техники.

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