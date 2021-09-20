20.09.2021 (13:30)
Со снайперами армейского корпуса в Калининградской области проведены занятия по психологической подготовке
С целью повышения навыков в поражении различных целей днем и ночью, а также в сложных погодных условиях, со снайперами армейского объединения Балтийского флота были проведены занятия по психологической подготовке. На них были применены новые методики, позволяющие повысить уровень концентрации внимания и ускорить адаптацию снайперов к неблагоприятным условиям.
В ходе занятий военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, провели разведку цели, замаскировали огневые позиции и отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Также снайперы изучили новые методы организации снайперских засад.
В мероприятии было задействовано около 60 военнослужащих и задействовано более 15 единиц военной техники.
Новости по теме:
Расчеты БпЛА «Орлан» и «Элерон» армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками учились уничтожать командные пункты противника
Военные психологи ЗВО продолжат совершенствовать психологическую готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению с применением быстровозводимых психологических полос
Моряки Кольской флотилии Северного флота вывезли первую партию металлолома с острова Кильдин в Баренцевом море
Военнослужащие спецподразделений Балтийского флота провели комплексные тренировки на учебно-тренировочном комплексе
Метки: