20.09.2021 (13:15)

В Кемеровской области военнослужащие ЦВО выполнили упражнения по экстремальному вождению БМП-2М

Военнослужащие мотострелковых подразделений объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, выполнили зачетные упражнения по экстремальному вождению на боевых машинах пехоты БМП-2М.

Механикам-водителям предстояло преодолеть трассу длиной более 10 км. Дистанция включала в себя различные препятствия, такие как водная преграда, колейный мост, овраги, грязевые рвы, косогоры. Кроме того, военнослужащие отработали разворот машин на 90 градусов, преодоление подъемов и спусков в условиях лесистой местности. Выполнение нормативов проводилось на максимально возможных скоростях. Механики-водители также отработали погрузку техники на железнодорожные платформы.

В выполнении зачетных упражнений по экстремальному вождению боевых машин было задействовано около 300 военнослужащих соединения и свыше 10 единиц военной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Тувы. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБ защиты и связи.

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