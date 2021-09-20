20.09.2021 (12:45)

Связисты ЦВО отразили кибератаку условного противника на засекреченные каналы связи

Связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отразили кибератаку условного противника на засекреченные каналы связи и обеспечили скрытое управление войсками в ходе учения в Кемеровской области.

По замыслу учения, условный противник предпринял попытку сетевой атаки на засекреченные каналы связи по управлению войсками с целью искажения и подмены передаваемой информации.

В ходе проведения мероприятия военнослужащие организовали непрерывный мониторинг работоспособности техники и создали специальный технологический барьер, препятствующий сетевой атаке, используя станции связи Р-160-0,5 и цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец».

Получая информацию об очередной попытке кибератаки операторы в ручном режиме производили блокировку атакованного канала связи и переходили на резервные проводные и спутниковые каналы связи.

Кроме того, связисты обеспечили передачу видеосигнала между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири с помощью ретрансляционных станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ.

В учении приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Тувы. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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