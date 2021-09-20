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20.09.2021 (12:20)

Малый ракетный корабль «Советск» Балтийского флота вернулся на Балтику из Белого моря

Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота (БФ) «Советск» завершил межфлотский переход и прибыл в пункт постоянного базирования – в город Балтийск. Его маршрут пролегал по внутренним водным путям через Беломоро-Балтийский канал, Ладожское озеро, Неву, Финский залив и Балтийское море – всего кораблем было пройдено более 4 тыс. морских миль.

В 20-х числах августа экипаж «Советска» осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где выполнил стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели, расположенной на полигоне Чижа. По результатам, полученным со средств объективного контроля, ракета успешно поразила береговую мишень на расстоянии свыше 1 тыс. км.

После пополнения запасов и отдыха экипаж МРК «Советск» приступил к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка , Корабли
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