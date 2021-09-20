20.09.2021 (12:30)

Представители Общественного совета при Минобороны России совершили рабочую поездку в Новороссийск

Представители Общественного совета при Минобороны России в ходе рабочей поездки в Новороссийск посетили музейный комплекс «Площадь героев», где возложили цветы погибшим воинам Великой Отечественной войны. В администрации Новороссийска они приняли участие в заседании с руководством города, а затем посетили с проверкой 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

В ходе прошедшего заседания была отмечена огромная роль патриотического воспитания молодых людей. Члены общественного совета лично беседовали с главой муниципального образования Новороссийска Игорем Дяченко и другими представителями руководства города.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». По словам представителей руководства, в Новороссийске для подобных целей используется материально-техническая база воинских частей.

Вместе с этим для школьников регулярно проводятся военно-полевые сборы, мероприятия довоенной подготовки. Всё это воспитывает в них чувство долга перед Отечеством

Во время посещения 108-го гвардейского десантно-штурмовго полка представители Общественного совета внимательно ознакомились с условиями проживания военнослужащих, с учебно-материальной базой воинской части.

Для беседы со столичными гостями здесь собрались не только военнослужащие Воздушно-десантных войск, но и журналисты: на территории полка для них проводятся учебно-практические курсы «Бастион». Подобные курсы для военных журналистов проводятся ежегодно. По плану Министерства обороны Российской Федерации каждый новый учебный поток прибывает на полигон в одном из гарнизонов, где курс теоретических занятий дополняется практической подготовкой, на которой моделируются условия, максимально приближенные к боевым.

«Особо интересно было посмотреть, как здесь работают курсы «Бастион». Их Минобороны России осуществляет совместно с другими силовыми структурами. Это будущие журналисты, которых готовят к работе в очень жёстких условиях различных конфликтов, горячих точках», – рассказал председатель Общественного совета при Минобороны России Павел Гусев.

В Морском культурном центре Новороссийска члены совета наградили военнослужащих Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск грамотами. А многодетным военнослужащим по традиции вручили ценные подарки – смарт-телевизоры.

По итогу поездки члены Общественного совета были удовлетворены увиденным.

«Для нас было очень важно приехать сюда, потому что район Новороссийска – это место, овеянное славой, теми победами, которые наши воины одержали в годы Великой Отечественной войны. И, вы знаете, самое главное впечатление – это как здесь умеют и хранят память о погибших, о тех людях, которые совершили подвиг. Несмотря на сложнейшие условия, они смогли победить. Наряду с этим мы увидели сегодняшние Вооружённые Силы. Они обеспечены самой современной техникой. Потрясающие здания, потрясающие условия для службы, отличное питание, но самое главное, прекрасное вооружение и дух ребят. Общественный совет минобороны часто выезжает в различные регионы страны. Здесь, мы полностью удовлетворены. У нас такое чувство, что командиры, которые здесь несут ответственность за подчинённых, доблестно исполняют свой долг, они прекрасные воины и граждане России, – подвёл итоги поездки Павел Гусев.

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