20.09.2021 (12:10)

Расчеты БпЛА «Орлан» и «Элерон» армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками учились уничтожать командные пункты противника

На полигоне Правдинский в Калининградской области расчеты беспилотной авиации армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками армейского корпуса уничтожили командные пункты условного противника с помощью разведывательно-ударного комплекса (РУК).

Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, отработали слаженность в ходе выполнения упражнений.

В ходе тренировки были задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3» разведывательного батальона армейского корпуса, которые работали на высотах от 1000 до 2000 метров. Они выполняли задачи по поиску условного противника, а также по корректировке огня ракетного соединения. Далее, в ходе доразведки, наземными подразделениями были переданы координаты целей и визуализация огневого поражения в режиме реального времени на пункт управления объединения.

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