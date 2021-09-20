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20.09.2021 (12:10)

Расчеты БпЛА «Орлан» и «Элерон» армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками учились уничтожать командные пункты противника

На полигоне Правдинский в Калининградской области расчеты беспилотной авиации армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками армейского корпуса уничтожили командные пункты условного противника с помощью разведывательно-ударного комплекса (РУК).

 Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, отработали слаженность в ходе выполнения упражнений.

В ходе тренировки были задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3» разведывательного батальона армейского корпуса, которые работали на высотах от 1000 до 2000 метров. Они выполняли задачи по поиску условного противника, а также по корректировке огня ракетного соединения. Далее, в ходе доразведки, наземными подразделениями были переданы координаты целей и визуализация огневого поражения в режиме реального времени на пункт управления объединения.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Балтийский флот , Северный флот
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