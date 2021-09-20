20.09.2021 (13:00)

На полигоне под Оренбургом состоялась церемония открытия совместного учения «Мирная миссия – 2021»

Церемония открытия совместного военного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В начале мероприятия командующий коалиционной группировкой войск (сил) генерал-лейтенант Евгений Поплавский доложил командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину о готовности участников к совместному учению.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Боевые друзья! Искренне рад приветствовать вас на российской земле, на территории Центрального военного округа! В Центрально-Азиатском регионе мы наблюдаем значительно обострение обстановки. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной.

Завершение военной операции США в Афганистане привел к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве. На фоне захвата талибами власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран.

С учетом динамики развития обстановки, союзничество приобретает все более весомый смысл, и нам требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его последовательное наращивание в сфере военных отношений.

Именно поэтому характерной особенностью «Мирная миссия-2021» станет его проведение в год двадцатилетия создания Шанхайской организации сотрудничества.

Более пяти тысяч военнослужащих девяти государств в едином строю, плечом к плечу, продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз.

Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь, и мы рады его приветствовать.

В ходе учения созданной объединенной системой управления мы апробируем новые способы совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов.

Совместное антитеррористическое учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое содружество, но и продемонстрирует всему мировому сообществу единство взглядов руководства наших государств на формирующиеся угрозы.

Учение пройдет в два этапа, а в ходе активной фазы, Коалиционной группировкой войск будут отработаны практические действия по пяти оперативным эпизодам.

Уверен, что благодаря общим усилиям мы выполним поставленные задачи. Желаю успехов всем участникам учения!», - сказал генерал-полковник Александр Лапин на митинге, посвященном началу учения.

После исполнения государственных гимнов стран-участниц учения с приветственным словом выступили руководители иностранных воинских контингентов. Они поблагодарили командующего войсками ЦВО за теплый прием и организацию размещения в полевом лагере.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем участников учения в составе более 20 парадных расчетов. Музыкальное сопровождение церемонии открытия обеспечил сводный военный оркестр ЦВО в составе около 300 военнослужащих под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба ЦВО полковника Сергея Алеева.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября 2021 г. на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

В практических действиях задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

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