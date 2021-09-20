20.09.2021 (11:25)

На базе Тихоокеанского флота стартовали Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

На базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА во Владивостоке состоялось торжественное открытие четвёртых Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021».

Торжественное открытие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирала Владимира Касатонова.

От командования Тихоокеанского флота на мероприятии присутствовал начальник штаба вице-адмирал Сергей Рекиш, который поздравил команды с началом турнира и пожелал специалистам победы в упорной борьбе.

В отборочном этапе в течение 6 дней будут соревноваться расчёты Восточного военного округа, Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, подразделений Минобороны РФ и других силовых структур.

Кроме того, свои лучшие аппараты представят предприятия – разработчики морских робототехнических комплексов, география которых представляет различные регионы России, в том числе: ФГБУН Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, Астраханский государственный университет (АГУ), ООО «Современные морские технологии» (г. Владивосток), ФГКУ «ЦСООР «Лидер» МЧС России (г. Москва), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», АНО Центр технического творчества молодёжи «Техносфера» (г. Корсаков).

Всего соревнуются за призовые места 23 команды, общее число участников более 100 человек.

В соревнованиях задействованы телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера.

После официальной жеребьевки очередности выступления команд проведена калибровка и замер габаритов заявленных образцов техники.

В первый день турнира определяли победителя в категории «автономные необитаемые подводные аппараты». Общие итоги соревнований подведут 25 сентября на церемонии закрытия.

Для обеспечения мероприятий конкурса «Восточный бриз-2021» привлечён модульный водолазный катер и экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» Тихоокеанского флота.

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