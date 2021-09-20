20.09.2021 (12:15)
В Хабаровске комиссия управления физподготовки и спорта ВС РФ проверяет уровень физической подготовленности военнослужащих ВВО
Военнослужащие штаба Восточного военного округа приступили к сдаче нормативов по физической подготовке в рамках проверки ее уровня комиссией управления физической подготовки и спорта ВС РФ.
К проверке привлечены военнослужащие всех категорий, которые экзаменуются на быстроту, силу и выносливость.
Кроме бега на 60, 100 метров и челночного бега 10х10 военнослужащие сдадут подтягивание на перекладине и подъем переворотом, а также сгибание-разгибание рук в упоре лежа, прыжок через «коня», передвижение по узкой опоре (бревну), комплекс приемов рукопашного боя и другие.
В ходе контрольной проверки принимаются зачеты в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.
Для определения выносливости проводится кросс на 1, 3 и 5 километров, а также плавание на 300 и 500 метров.
Сдача нормативов проводится в Хабаровске на спортивных площадках и залах, стадионе имени В.И. Ленина и в плавательном спортивном комплексе ЦСКА.