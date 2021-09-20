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20.09.2021 (12:00)

Корабли Черноморского флота вышли из пунктов базирования для участия в учениях

В целях участия в совместных учениях с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2021 учебный год.

В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, а также совместное маневрирование в различных ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства.

Непосредственно в морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп. Кроме того, они отработают траление, морской бой, поиск и уничтожение подводной лодки, обнаружение и нанесение удара по береговому командному пункту, противовоздушную оборону.

Визуальный контроль над действиями участников учения будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Корабли , Черноморский флот , Южный военный округ
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