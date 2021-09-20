20.09.2021 (11:10)

Во Владивостоке стартовали чемпионаты Вооруженных Сил РФ по гребно-парусным видам спорта

Во Владивостоке на базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА состоялась торжественная церемония открытия серии чемпионатов Вооруженных Сил РФ по гребно-парусным видам спорта.

Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирала Владимира Касатонова.

Также в церемонии открытия чемпионатов ВС РФ принял участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

В соревнованиях в акватории Амурского залива в период с 20 по 30 сентября примут участие около 80 человек в составе 15 команд, представляющих объединения и соединения ВМФ России, а также курсантов ТОВВМУ им. С.О. Макарова.

Обеспечение безопасности проведения всех спортивных мероприятий будут осуществлять военнослужащие Тихоокеанского флота с патрулированием на быстроходных лодках акватории проведения чемпионатов.

Накануне в главной базе ТОФ состоялись чемпионаты Военно-Морского Флота России по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, куда входили гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные гонки и дальнее спортивное плавание.

По итогам чемпионатов ВМФ призёрами состязаний стали команды Северного и Черноморского флотов, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ), ВУНЦ ВМФ «Военно-морская Академия» г. Санкт-Петербург.

Команда ЧВВМУ завоевала золото в чемпионатах ВМФ по дальнему спортивному плаванию на шлюпках, по гребле на шлюпках на дистанцию 1000 метров и по гребле на шлюпках на дистанцию 2000 метров, а также по гребно-парусному двоеборью. Команда ВУНЦ ВМФ «ВМА» завоевала золото в чемпионате ВМФ по парусным гонкам на шлюпках.

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