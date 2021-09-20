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20.09.2021 (11:45)

В Крыму расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» уничтожили крылатые ракеты условного противника

Военнослужащие зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на Керченском полуострове, отрабатывают действия боевых расчётов. В ходе учения военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

Цели были смоделированы электронным способом, причём параметры скорости полёта и высоты были разные, что усложняло поставленную задачу, с которой расчёты ЗРПК «Панцирь-С» успешно справились.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Панцирь , Черноморский флот
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