20.09.2021 (10:59)

На учениях в Ростовской области, на Северном Кавказе, в Крыму и Закавказье принимает участие около 10 тыс. военнослужащих ЮВО

Одновременно на четырех полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовали двусторонние батальонные и полковые тактические учения, которые продлятся до 26 сентября.

На полигонах Ростовской области Кузьминский и Кадамовский выполнят учебно-боевые задачи мотострелки и танкисты частей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Мотострелковый полк из состава 42-й мотострелковой дивизии совершит марш на полигон Альпийский, где примет участие в двустороннем командно-штабном учении с военнослужащими военной базы, расположенной в Южной Осетии. Личный состав военной базы выполнит учебно-боевые задачи на своем штатном полигоне Дзарцем.

На полигоне Гвардеец в Чеченской Республике также пройдет учение с батальонными тактическими группами мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и соединения береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

Кроме того, во всех объединениях ЮВО пройдут тактические учения с отработкой новых элементов боевого порядка и способов тактических действий. Так, в Северной Осетии на полигоне Тарское командиры подразделений проведут боевое слаживание в составе тактической группы прорыва с применением снайперского разведывательно-огневого контура. В Ростовской области мотострелки выполнят учебно-боевые задачи, действуя на вертолетах. А в Крыму на полигоне Опук состоится масштабная тренировка мобильных тактических групп, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

На территории ЮВО в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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