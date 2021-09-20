20.09.2021 (11:00)

Авиационная группировка сил ШОС сформирована под Оренбургом

Вооруженные силы Российской Федерации и Республики Казахстан завершили формирование авиационной группировки для участия в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В учении задействовано 30 самолетов и вертолетов в том числе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8, а также самолеты Ил-76. В состав авиационной группировки, которая базируется на трех аэродромах в Оренбургской и Челябинской областях, вошли летные экипажи авиационных частей из пяти регионов России, объединенной российской военной базы Кант в Киргизии и летчики Вооруженных сил Республики Казахстан.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области

Главными целями учения являются: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

В практических действиях задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

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