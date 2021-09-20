20.09.2021 (10:00)

На учении в Ставропольском крае военнослужащие ЮВО применят тактику «кочующих» минометов

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский в ходе двустороннего батальонного тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) применят тактику «кочующих» минометов.

Расчеты минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, проведут боевые стрельбы. Поиск целей будет осуществляться с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов основана на опыте современных вооруженных конфликтов.

В учении задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, 8 вертолетов Ми-8 и 4 Ка-52.

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