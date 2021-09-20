20.09.2021 (09:00)

Экипажи истребителей и бомбардировщиков ВКС отработали полеты с дозаправкой в воздухе

В Липецкой области экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил отработали дневные и ночные полеты с дозаправкой в воздухе.

Летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М выполняли наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно, так и в составе пар.

Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Дозаправка в воздухе – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

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