20.09.2021 (08:30)

Тактические действия десантно-штурмовых отделений с боевой стрельбой отработали десантники Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ

В соответствии с планом подготовки на 2021 год, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, на полигоне «Барановский» в Приморском крае, провели боевые стрельбы отделений.

«На занятиях в комплексе оцениваются как тактические действия, так и огневая подготовка всего личного состава. Также оценке подлежат действия командиров отделений, которые руководят личным составом во время боя» - отметил старший руководитель стрельбы гвардии подполковник Денис Чаплинда.

В ходе занятий, военнослужащие отработали стрельбу из стрелкового оружия по движущимся и появляющимся целям на различной дальности, с обязательной сменой огневой позиции, а также стрельбу из основного вооружения БМП-2 – автоматической 30-мм пушки 2А42. В ходе занятия была также отработана стрельба из спаренного пулемета ПКТ.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.

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