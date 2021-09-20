20.09.2021 (08:00)

Свыше полутысячи военнослужащих приняли участие в тактико-специальном учении войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье

В Забайкальском крае на полигоне «Дровяная» состоялось тактико-специальное учение с личным составом подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В рамках учения подразделения совершили марш в составе механизированных колон в район выполнения учебно-боевых задач, где осуществили аэрозольную маскировку в интересах подразделений общевойсковой армии от средств разведки и наблюдения «противника», а также выполнили мероприятия по обнаружению условного радиационного, химического и биологического заражения.

В дальнейшем расчеты специальной обработки провели дегазацию зараженной местности, вооружения и военной техники. На всех этапах учения военнослужащие использовали современные изолирующие средства защиты органов дыхания и кожных покровов.

В ходе маневров были задействованы современные и новейшие образцы вооружения и военной техники, включая бронемашины – РХМ-6 на базе БТР-80, многофункциональные авторазливочные станции - АРС-14КМ, высокопроизводительные машины с термодымовой аппаратурой – ТДА-2К, а также переносные приборы РХБ разведки и дозиметрического контроля, в частности повсеместно использовались новейшие измерители мощности дозы – ИМД-7.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих – специалистов войск РХБ защиты ВВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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