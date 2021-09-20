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20.09.2021 (07:30)

Военнослужащие ВВО пересекли Государственную границу России и Монголии для участия в международном учении «Селенга-2021»

Первый воинский эшелон с военной техникой и военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного круга, дислоцированного в Республике Бурятия, пересекли Государственную границу России и Монголии на железнодорожном пункте пропуска поселка Наушки, для участия в ежегодном российско-монгольском учении «Селенга-2021».

 Совместное российско-монгольское военное учение состоится на территории Монголии, на полигоне «Дойтын Ам» в пригороде Улан-Батора.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

В прошлом году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением COVID-19, совместное учение впервые прошло в «удаленном» формате, где каждая из сторон выполняла задачи на своих полигонах. Тогда оперативная группа военных специалистов Вооруженных сил Монголии прибыли в Россию на полигон Бурдуны для организации планирования совместных действий и организации взаимодействия между подразделениями.

В текущем году на международном учении будут задействованы подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия общей численностью свыше 600 человек и более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения
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