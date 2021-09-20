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20.09.2021 (07:15)

Расчеты БПЛА «Орлан» и «Элерон» провели учения по поиску и обнаружению групп условного противника в лесистой местности

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, в ходе учения отработали задачи по поиску и обнаружению групп людей, а также скрытых объектов условного противника в лесистой местности.

В ходе учения расчеты БПЛА «Орлан» и «Элерон» выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью в оптическом и инфракрасном спектре, а также радиотехническую разведку. Целью учения стали поиск групп диверсантов условного противника, скрытно перемещающихся в условиях лесистой местности.  а также важных объектов и командных пунктов условного противника.

В ходе учения БПЛА работали с высот от 2 до 6 тысяч метров и передавали информацию наземному оператору в режиме реального времени. Данные анализировались на командных пункты наших войск после чего принимались решения по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов.

Военнослужащими также были отработаны различные задачи по ведению воздушной разведки в сложных метеоусловиях.

В учении было задействовано свыше ста специалистов беспилотной авиации  и более десятка летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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