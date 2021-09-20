20.09.2021 (06:50)

С военнослужащими медицинского отряда специального назначения ВВО в Забайкалье прошло учение по оказанию медицинской помощи в полевых условиях

В Забайкальском крае, на базе медицинского отряда специального назначения (МОСН) военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), состоялось специальное учение по оказанию медицинской помощи большому количеству тяжело больных пациентов в полевых условиях.

На одном из этапов военные врачи выполняли реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время, по итогам проведения реанимационных действий каждый медик получил оценку своим действиям.

Помимо этого, военнослужащие медицинского спецназа в условиях, имитирующих обстановку современного общевойскового боя, проводили эвакуацию раненых военнослужащих, прием и сортировку на площадке врачебного комплекса, оказание первой медпомощи пострадавшим, а также проведение операционных мероприятий по спасению тяжелораненых.

Мощности МОСН позволяют проводить широкий комплекс лечебно-профилактических мероприятий. В частности, полевой госпиталь оснащен аппаратурой для ультразвуковых исследований и оперативного клинического и биохимического анализа крови. В нем имеются перевязочная, операционная и постоперационная палаты с койками интенсивной терапии.

Всего в специальном учении приняли участие порядка 100 военнослужащих МОСН Восточного военного округа, было задействовано свыше 20 единиц техники.

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