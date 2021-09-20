20.09.2021 (06:00)

Спецназ ВВО защитил колонну военной техники от нападения условного противника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа по защите колонны военной техники от нападения условного противника.

По замыслу учений поступила информация о попытке захвата диверсионными группами колонны военной техники, следующей в воинскую часть с важным грузом, военнослужащие спецназа были подняты по тревоге. Далее организованной группой выдвинулись в предположительный район нападения для усиления конвоя, осуществлявшего сопровождение колонны.

По прибытии в назначенный район группа усиления рассредоточилась на местности и окружила диверсантов. В кратчайшие сроки их действия были блокированы, а перевозимый груз защищен от уничтожения.

В ходе учения использовалась информация, полученная с беспилотников, которые осуществляли мониторинг в заданном квадрате.

В ходе ведения учебного боя условный противник был уничтожен.

В роли противника также выступили военнослужащие соединения специального назначения. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы средства имитации: холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты.

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