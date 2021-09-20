20.09.2021 (05:01)

Более 800 военнослужащих и около 400 единиц ВВСТ приняло участие в тактическом учении парашютно-десантного батальона и подразделений обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 800 военнослужащих и около 400 единиц ВВСТ приняло участие в тактическом учении парашютно-десантного батальона и подразделений обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ

Сразу в трех регионах страны, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, прошло тактическое учение парашютно-десантного батальона и подразделений боевого, тылового и технического обеспечения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, с боевой стрельбой.

В соответствии с замыслом учения, подразделениям соединения предстояло отработать ведение маневренной обороны и наступления как днем, так и ночью.

В рамках проведения учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом, в ходе которой подразделения совершили марш протяженностью более 500 километров, а также осуществили переброска личного состава самолетами военно-транспортной авиации.

В целях усложнения выполнения поставленной задачи боевыми подразделениями, условный противник был разделен на небольшие группы и рассредоточен в радиусе 10 км.

После проведения воздушной разведки, комплексами беспилотной авиации (БпЛА) «Орлан-10» и выявления наиболее важных объектов условного противника, был нанесен авиационный удар, после чего парашютно-десантные подразделения, при поддержке артиллерии и под прикрытием боевых машин десанта БМД-2 провели наступление на позиции условного противника, захватив выгодный рубеж.

Кроме того, в ходе учения были отработаны вопросы эвакуация раненых с поля боя и их доставки в полевой госпиталь соединения для оказания медицинской помощи.

Эвакуация повреждённой техники и ее восстановление осуществлялась силами ремонтной роты соединения.

После выполнения ближайшей задачи, подразделения десантников совершили марш на штатной технике в новый район, расположенный в 50 километрах от площадки десантирования и заняли выгодные рубежи.

Во время движения колонны были отработаны вводные по отражению нападения диверсионных разведывательных групп.

Одной из парашютно-десантных рот предстояло отработать наступление в ночное время, в ходе которого десантники показали грамотные и профессиональные действия.

На завершающем этапе учения, при поддержке артиллерии, был проведен этап боевой стрельбы парашютно-десантных подразделений в обороне, где были отработаны многочисленные вводные по изменению обстановки в ходе общевойскового боя.

Подводя итоги учения, командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Виктор Гуназа отметил профессиональные и слаженные действия всего личного состава, задействованного в учении.

Всего в учении было задействовано более 800 военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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