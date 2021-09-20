20.09.2021 (05:01)

Российские миротворцы ежедневно решают более 100 различных социальных вопросов жителей, проживающих вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы ежедневно решают более 100 различных социальных вопросов жителей, проживающих вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают оказывать всестороннее содействие представителям местных властей населённых пунктов Нагорного Карабаха в решении всесторонних вопросов местных жителей.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента откликнулись на просьбу главы села Мачкалашен в Мартунинском районе, где без российских миротворцев не предоставляется возможным вести инженерные работы по прокладке водной магистрали вблизи линии разграничения сторон.

«Сегодня мы прибыли в населенный пункт Мачкалашен для оказания содействия и обеспечения безопасности выполнения работ по прокладке трубопровода и разрешения социальных вопросов по доставке питьевой воды в данный населенный пункт. В данном населенном пункте будут обеспечены питьевой водой более 400 жителей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.

«Чтобы жители Нагорного Карабаха быстрее вернулись к мирной жизни и забыли о тяготах прошлого года специалистами центра гуманитарного реагирования выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности проведения сельскохозяйственных работ, уборки урожая пшеницы, сбора винограда, а также адресной доставки питьевой воды жителям, проводятся гуманитарное разминирование полей которые содержат в себе до сих пор неразорвавшиеся боеприпасы, также проводятся гуманитарные акции направленные на помощь многодетным семьям и переселенцам», - добавил Зайцев.

Перед началом всех земельных работ жителями Нагорного Карабаха российские саперы проводят рекогносцировку и очистку местности на наличие взрывоопасных предметов.

«Перед началом выполнения сельскохозяйственных работ проводится инженерная разведка. За сегодняшний день прошел более 500 метров», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Антонов.

«У нас есть артезианская скважина недалеко, с неё будут прокладывать трубу до горы, на которой будет бассейн, с него уже будет полив на виноградные угодья. Без полива урожай плохой, если дождей нет более двух месяцев, то урожай можно не ждать. В этом году уже 4 месяца не идут дожди, поэтому урожай маленький. Общая протяженность водопровода 5 километров, согласно плану. Миротворцы обеспечивают нашу безопасность, и мы можем спокойно работать и люди могут спокойно собирать виноград. Хочу сказать спасибо миротворцам, что они нам помогают», - сказал глава села Мачкалашен Лерник Аванесян.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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