20.09.2021 (05:01)
Российские миротворцы ежедневно решают более 100 различных социальных вопросов жителей, проживающих вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы продолжают оказывать всестороннее содействие представителям местных властей населённых пунктов Нагорного Карабаха в решении всесторонних вопросов местных жителей.
Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента откликнулись на просьбу главы села Мачкалашен в Мартунинском районе, где без российских миротворцев не предоставляется возможным вести инженерные работы по прокладке водной магистрали вблизи линии разграничения сторон.
«Сегодня мы прибыли в населенный пункт Мачкалашен для оказания содействия и обеспечения безопасности выполнения работ по прокладке трубопровода и разрешения социальных вопросов по доставке питьевой воды в данный населенный пункт. В данном населенном пункте будут обеспечены питьевой водой более 400 жителей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.
«Чтобы жители Нагорного Карабаха быстрее вернулись к мирной жизни и забыли о тяготах прошлого года специалистами центра гуманитарного реагирования выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности проведения сельскохозяйственных работ, уборки урожая пшеницы, сбора винограда, а также адресной доставки питьевой воды жителям, проводятся гуманитарное разминирование полей которые содержат в себе до сих пор неразорвавшиеся боеприпасы, также проводятся гуманитарные акции направленные на помощь многодетным семьям и переселенцам», - добавил Зайцев.
Перед началом всех земельных работ жителями Нагорного Карабаха российские саперы проводят рекогносцировку и очистку местности на наличие взрывоопасных предметов.
«Перед началом выполнения сельскохозяйственных работ проводится инженерная разведка. За сегодняшний день прошел более 500 метров», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Антонов.
«У нас есть артезианская скважина недалеко, с неё будут прокладывать трубу до горы, на которой будет бассейн, с него уже будет полив на виноградные угодья. Без полива урожай плохой, если дождей нет более двух месяцев, то урожай можно не ждать. В этом году уже 4 месяца не идут дожди, поэтому урожай маленький. Общая протяженность водопровода 5 километров, согласно плану. Миротворцы обеспечивают нашу безопасность, и мы можем спокойно работать и люди могут спокойно собирать виноград. Хочу сказать спасибо миротворцам, что они нам помогают», - сказал глава села Мачкалашен Лерник Аванесян.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.