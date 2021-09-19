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19.09.2021 (19:06)

Председатель Профсоюза гражданского персонала встретился с активом первичной организации Академии Генштаба

Председатель Профессионального союза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации Николай Бойко встретился с активом первичной организации Академии Генштаба по случаю 31-й годовщины со дня создания Профсоюза.

– Члены Профсоюза – это люди с активной жизненной позицией, профессионалы, умелые организаторы и новаторы творческих дел, безвозмездно работающие во благо своего коллектива, – отметил Николай Бойко. – Благодаря гражданским специалистам, их активному участию в армейских и флотских мероприятиях эффективно решаются многие поставленные задачи в сфере укрепления обороноспособности нашего государства.

Председатель Профсоюза отметил работу вузовского профкома по укреплению социального партнерства и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Первый учредительный съезд Профсоюза состоялся 19 сентября 1990 года в Москве. В его работе приняли участие делегаты от Дальневосточного, Ленинградского, Московского, Забайкальского, Закавказского, Киевского, Одесского, Приволжско-Уральского, Сибирского и Туркестанского военных округов. С этого дня Профсоюз стоит на страже трудовых прав и социальных гарантий гражданского персонала.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб
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