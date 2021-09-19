19.09.2021 (18:29)

Подписано дополнительное соглашение по проведению III Всемирных кадетских игр в Санкт-Петербурге

Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА состоялось торжественное подписание дополнительного Соглашения к организационному контракту от 2019 года между Министерством обороны Российской Федерации и Международным советом военного спорта (CISM) о предоставлении права проведения III Всемирных кадетских игр, которые пройдут в августе 2022 года в Санкт-Петербурге.

Свои подписи на дополнительном соглашении поставили начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков и президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччирилло (Франция).

«Кадетские игры наравне со Всемирными летними и зимними военными играми являются одними из основных мероприятий нашей деятельности, - сказал президент CISM.- Мы все знаем, что 2020 год был очень сложным из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Поэтому соревнования были перенесены. Но несмотря на то, что не все ограничения сняты, в этом году мы возобновляем активную спортивную деятельность и сможем наконец-то провести III кадетские игры в 2022 году».

Также полковник Эрве Пиччирилло подчеркнул, что Кадетские игры – это соревнования для молодых кадетов и курсантов. «Вооруженные Силы по всему миру стараются распространять военные ценности среди молодежи. И, конечно, для всех этих военнослужащих, которые приедут в Санкт-Петербург в следующем году летом, это будет огромное и значимое событие. Хотел бы сердечно поблагодарить весь организационный комитет, всех кто участвует в организации и подготовке этих кадетских игр за взаимодействие, которое вы постоянно оказываете, за плодотворную работу вместе со штабом CISM», - сказал в заключении он.

В ответном слове полковник Андрей Зыков поблагодарил руководство Международного совета военного спорта за предоставление права провести III Кадетские игры в России. «Мне очень приятно, что в нашем зале при подписании нашего дополнительного соглашения сегодня присутствуют люди, которые серьезно относятся к развитию спорта в военных ВУЗах и стояли у истоков идеи проведения этих игр в России. Генерал-майору Олегу Боцману принадлежит инициатива проведения этого крупного турнира у нас в стране. Также мне приятно, что тут присутствует начальник ЦСКА полковник Артем Громов. Глубоко убежден, что усилиями армейского клуба, эти соревнования будут проведены на самом высоком уровне в городе Санкт-Петербург. В российских военных ВУЗах курсанты с удовольствием занимаются спортом и участвовать в этих соревнованиях почетно и престижно для них. Большое спасибо за оказанное доверие», - сказал Зыков.

Решением Совета директоров CISM от 22 февраля 2018 г. Российская Федерация получила право проведения Всемирных кадетских игр 2020 года, которые получили официальное название «III Всемирные кадетские игры 2020 года в г. Санкт-Петербурге».

Основной площадкой этих Игр станет Военный институт физической культуры. Также соревнования будут проходить на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии, расположенных в городе Санкт-Петербург.

В программу Всемирных кадетских игр планируется включить соревнования по семи видам спорта: международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кроссовые дисциплины).

По окончании торжественного мероприятия вся делегация руководства Международного совета военного спорта ознакомилась с объектами ЦСКА и посетила тренировки воспитанников спортивных школ армейского Клуба.

На футбольном поле КЛФК ЦСКА гости сыграли с юными армейскими спортсменами в футбол. Попробовали свои силы в залах стрельбы из лука и метания ножей.

Также пообщались с представителями грепплинга и понаблюдали за тренировкой юных фигуристов и легкоатлетов.

Программу дня делегации CISM завершила в СК «Игровой», где стартовали предварительные бои 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу.

Справочно:

I Всемирные кадетские игры были проведены в 2010 году в г. Анкара (Турция).

В соревнованиях приняли участие курсанты военных заведений из 22 стран мира.

II Всемирные кадетские игры состоялись в Республике Эквадор (г.г. Кито и Салинас) в сентябре 2014 года. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов, представлявшие сборные команды Вооруженных Сил 24 государств, входящих в CISM.

Итогом II Всемирных кадетских игр стало триумфальная победа сборной команды Российской Федерации, завоевавшей 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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