19.09.2021 (17:10)

Парашютисты ЦСКА с отличными результатами завершили Кубок Вооруженных Сил РФ в Агое

В поселке Агой (Краснодарский край) завершены соревнования Кубка Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту памяти заслуженного тренера России Э.А. Эскендерова. Армейские парашютисты собрали целую россыпь наград на турнире.

В личном зачете на точность приземления среди женщин армейские спортсменки заняли второе и третье места – сержант Мария Елкина и старший лейтенант Елена Тушева соответственно.

Лучший результат показала представительница ФПС России Танай Ольга Мастафанова.

В индивидуальной акробатике не было равных капитану Евгении Фурман. Второй результат показала спортсменка ВДВ Ольга Кравченко. Замкнула тройку лучших Мастафанова. Она же заняла первое место по сумме двоеборья. У Кравченко второй результат. Мария Елкина набрала третью сумму.

Старший лейтенант ВС РФ Дмитрий Максимов занял первое место в точности приземления среди мужчин. Второй результат показал прапорщик ВС РФ Андрей Савин. Третье место занял парашютист ВДВ Антон Бояршинов.

В индивидуальных акробатических прыжках среди мужчин весь пьедестал остался за представителями Центрального спортивного клуба Армии. Лучший результат показал прапорщик ВС РФ Константин Котов. Второй место занял Дмитрий Максимов. На третьем месте соревнования в это дисциплине завершил лейтенант ВС РФ Алексей Быков.

В двоеборье лучшая сумма у Максимова. Второй результат у Быкова, третий – у Котова.

Сержант Ксения Фоминых заняла первое место в индивидуальной акробатике среди юниоров. Еще одну золотую награду армейская спортсменка взяла в двоеборье. Также на ее счету второй результат в точности приземления.

Сержант Мария Елкина выиграла «золото» в точности приземления и две «бронзы» в индивидуальных акробатических прыжках среди юниоров и в двоеборье.

В индивидуальных акробатических прыжках среди юниоров второй результат показал спортивной команды (по парашютному спорту) самарского филиала ЦСКА Матвей Силаев.

Сборная Вооруженных Сил РФ в составе армейцев Алексея Быкова, Константина Котова, Михаила Мельникова, Дмитрия Максимова и спортсмена ВДВ Азата Пасяева, стали лучшими в групповой точности приземления. По итогам 10 туров их сумма отклонения 37 сантиметров. Второй результат у команды ВДВ – 55 см. А команда ЦВО показала третий результат – 61 см.

В аналогичных соревнованиях среди женщин не было равных команде ЦСКА-1 (Елена Лактионова, Евгения Фурман, Мария Елкина, Ксения Фоминых, Елена Тушева) – их сумма отклонения за 10 туров 35 см.

Второй результат у команды ВДВ – 55 см. Третий у команды ФПС России Танай – 62 см.

В групповой акробатике среди мужчин с большим преимуществом победителями стали представители сборной ВС РФ – 192 фигуры. У ВДВ – 135 фигур. У ЦВО – 82.

В групповой акробатике среди женщин с результатом 167 фигур, выполненных за 8 туров, выиграла команда армейских парашютисток в составе Елены Лактионовой, Марии Елкиной, Ксении Фоминых, Евгении Фурман и Елены Тушевой. «Серебро» взяла команда ВДВ (126 фигур), «бронзу» - команда ЗВО (83 фигуры).

В командном зачете среди женщин лучшая сумма выступлений по всем упражнениям у команды ЦСКА-1. ВДВ - вторые, ЗВО – третьи. У мужчин первое место у сборной ВС РФ. Вторая сумма у ВДВ, третья – у ЦВО.

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