19.09.2021 (16:55)

Армейские спортсмены завоевали четыре золотые медали на чемпионате России по спортивному ориентированию

В Ижевске прошли соревнования чемпионата России по спортивному ориентированию. На счету спортсменов ЦСКА четыре золотые награды - три в индивидуальных дисциплинах и одна в командном зачете.

Капитан ВС РФ Татьяна Рябкина выиграла «золото» в кросс-лонге. На преодоление дистанции армейская спортсменка затратила 1 час 23 минуты и 05 секунд. Второй результат показала Александра Войтова – плюс 6 минут и 05 секунд. Третий – Ольга Елизарова - плюс 6 минут 08 секунд.

Капитан Юлия Новикова завоевала золотую медаль в кросс-классике-общий старт. Второй стала Александра Войтова, третьей – Нина Темякова.

Также армейские спортсменки Рябкина и Новикова получили завоевали еще одну золотую медаль в состав команды Новгородской области, показав лучший результат в кросс-эстафете.

Лейтенант ВС РФ Дмитрий Цветков занял первое место в кросс-классике-общий старт. Второй результат у Ивана Потылицына. Замкнул тройку лучших Андрей Ухванов.



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