19.09.2021 (16:40)
Победитель чемпионата России по тхэквондо – рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург
В Московской области городе Одинцово завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Среди мужчин в весовой категории до 54 кг победу одержал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Владимир Гриценко, победив в финальной схватке Александра Осипова.
Третье место заняли Расул Юсупгаджиев и Зиявдин Ибрагимов.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Спортивные роты