19.09.2021 (16:40)

Победитель чемпионата России по тхэквондо – рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург

В Московской области городе Одинцово завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Среди мужчин в весовой категории до 54 кг победу одержал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Владимир Гриценко, победив в финальной схватке Александра Осипова.

Третье место заняли Расул Юсупгаджиев и Зиявдин Ибрагимов.

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