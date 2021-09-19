19.09.2021 (17:00)

Главком ВМФ России посетил Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) состоялось заседание рабочей группы во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным.



В ходе встречи обсуждалось взаимодействие Главного командования ВМФ и СПбГМТУ при реализации задач, поставленных на выездном совещании с руководителями органов государственной власти и организаций по вопросу выполнения указаний Президента Российской Федерации. В совещании приняли участие представители главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия", СПбГМТУ, Института военного образования СПбГМТУ.



В рамках посещения СПбГМТУ Адмирал Николай Евменов осмотрел учебно-материальную базу Военного учебного центра университета и, в частности, комплексный тренажер по по управлению атомной энергетической установкой подводной лодки третьего поколения.

«Такие совещания и далее будут проводиться на регулярной основе, что позволит нам сверять курс в вопросах выполнения совместных задач и определять приоритеты во взаимной работе», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице