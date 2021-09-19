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19.09.2021 (17:00)

Главком ВМФ России посетил Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) состоялось заседание рабочей группы во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем  Евменовым и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным.


В ходе встречи обсуждалось взаимодействие Главного командования ВМФ и СПбГМТУ при реализации задач, поставленных на выездном совещании с руководителями органов государственной власти и организаций по вопросу выполнения указаний Президента Российской Федерации.  В совещании приняли участие представители главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия", СПбГМТУ, Института военного образования СПбГМТУ.

В рамках посещения  СПбГМТУ Адмирал Николай Евменов осмотрел учебно-материальную  базу Военного учебного центра университета и, в частности,  комплексный тренажер по  по управлению атомной энергетической установкой подводной лодки третьего поколения.

«Такие совещания и далее будут проводиться на регулярной основе, что позволит нам сверять курс в вопросах выполнения совместных задач и определять приоритеты во взаимной работе», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Главное командование Военно-Морского Флота
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