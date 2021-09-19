19.09.2021 (16:05)

Военные моряки приняли участие в памятном мероприятии на берегу Ладоги, которое было посвящено гибели в годы Великой Отечественной войны баржи №752

В селении Осиновец на берегу Ладожского озера у мемориального комплекса "Ладожский курган" состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-летию трагической гибели более 1000 человек (офицеров Гидрографического Управления ВМФ, офицеров и курсантов Высшего военно-морского гидрографического училища, Военно-морской медицинской академии, Высшего военно-морского инженерного училища, гражданских служащих картографического отдела) на барже 752 в Ладожском озере 17 сентября 1941 г. В мероприятии приняли участие: офицеры Управления навигации и океанографии Минобороны России, курсанты-гидрографы военно-морского института ВУНЦ ВМФ "ВМА", представители РГО, юнармейцы колледжа ГУМиРФ имени Макарова, курсанты Санкт-Петербургского морского технического колледжа, родственники погибших.

От имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Евменова Николая Анатольевича к участникам памятного мероприятия обратился начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Константин Сперанский. Он передал участникам слова Адмирал Николая Евменова о том, что «Главное командование Военно-Морского Флота, все военные моряки свято чтут память погибших в Великой Отечественной войне и воздают почести их мужеству и самоотверженности».

«Главное командование ВМФ проводит постоянную работу по увековечению имен тех, кто сражался на фронтах и морях в годы Великой Отечественной войны. Подвиг нашего народа, подвиг наших военнослужащих всегда будет в наших сердцах. Уверен, что памятное мероприятие в Осиновце, напомнило всем, какой ценой давалась нам Победа над фашистскими захватчиками. Это обязывает нас бережно хранить память о тех, кто выстоял, отстоял Ленинград и победил врага», - сказано в обращении Главкома ВМФ Адмирала Евменова, которое довел до участников митинга в Осиновце начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Константин Сперанский.

В память о погибших были возложены венки и цветы к Мемориалу и на берегу Ладоги, а также проведена экскурсия в филиале центрального военно-морского музея "Дорога жизни".

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