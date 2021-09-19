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19.09.2021 (15:05)

Юнги Флотилии юных моряков «Восток» дали клятву на верность Военно-Морскому Флоту России

Во Владивостоке юнги 1-го курса Флотилии юных моряков «Восток» имени С.А. Бевза дали клятву-присягу на верность Военно-Морскому Флоту России.

Замечательное событие в жизни будущих моряков прошло в стенах Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.

В мероприятии приняли участие офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, а также воспитанники и выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища (г. Владивосток).

В ходе мероприятия юнги в торжественной обстановке зачитали текст присяги, после чего церемония завершилась прохождением юных моряков торжественным маршем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Тихоокеанский флот , Присяга , Музеи
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