19.09.2021 (15:05)

Юнги Флотилии юных моряков «Восток» дали клятву на верность Военно-Морскому Флоту России

Во Владивостоке юнги 1-го курса Флотилии юных моряков «Восток» имени С.А. Бевза дали клятву-присягу на верность Военно-Морскому Флоту России.

Замечательное событие в жизни будущих моряков прошло в стенах Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.

В мероприятии приняли участие офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, а также воспитанники и выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища (г. Владивосток).

В ходе мероприятия юнги в торжественной обстановке зачитали текст присяги, после чего церемония завершилась прохождением юных моряков торжественным маршем.

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