19.09.2021 (15:05)
Юнги Флотилии юных моряков «Восток» дали клятву на верность Военно-Морскому Флоту России
Во Владивостоке юнги 1-го курса Флотилии юных моряков «Восток» имени С.А. Бевза дали клятву-присягу на верность Военно-Морскому Флоту России.
Замечательное событие в жизни будущих моряков прошло в стенах Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.
В мероприятии приняли участие офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, а также воспитанники и выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища (г. Владивосток).
В ходе мероприятия юнги в торжественной обстановке зачитали текст присяги, после чего церемония завершилась прохождением юных моряков торжественным маршем.
Новости по теме:
На Тихоокеанском флоте прошла тренировка моряков-подводников по борьбе за живучесть подводного крейсера
Метки: