19.09.2021 (14:20)

Военные психологи ЗВО продолжат совершенствовать психологическую готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению с применением быстровозводимых психологических полос

Специалисты-психологи Западного военного округа продолжат совершенствовать психологическую готовность военнослужащих соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению в рамках занятий по тактико-специальной подготовке с использованием опыта, полученного в ходе специальных учений «Сплоченность -2021» и ССУ «Запад-2021».

В ходе занятий военнослужащих обучают приемам психологической саморегуляции, направленным на снятие боевого стресса, мобилизацию внутренних ресурсов, внимания и общего тонуса организма при подготовке и в ходе преодоления препятствий, созданных в рамках единой тактической обстановки и исходя из специфики деятельности обучаемых.

Ключевой особенностью быстровозводимых психологических полос является их мобильность, сокращенные временные рамки оборудования необходимого набора препятствий на малознакомой местности, основанного на уровне оснащенности противника стрелковым оружием, вооружением и военной техникой, средствами ведения воздушной и наземной разведки, характерными фортификационными сооружениями, создаваемыми неприятелем как заблаговременно, так и поспешно.



В процессе обучения специалистами-психологами оценивается эффективность применения тех или иных средств имитации, а также уровень сплоченности воинских коллективов перед и после проведения занятий по психологической подготовке, анализируются и обобщаются сведения о результатах военнослужащих при преодолении психологических полос, проводится ориентирование командиров подразделений на предмет дополнительных занятий с обучаемыми.

Элемент организации занятий на базе быстровозводимых психологических полос был успешно применен в ходе специального учения по применению сил и средств военно-политической работы «Сплоченность-2021» в августе текущего года, в ходе которых военными психологами было подготовлено более ста военнослужащих общевойсковых подразделений для выполнения специальных задач, в том числе уничтожения условных участников незаконных вооруженных формирований в захваченном населенном пункте, участия в спецоперации по освобождению условных заложников из лагеря боевиков, а также в ходе ССУ «Запад-2021».



Психологические полосы и их элементы предназначены для формирования психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению и устойчивости к психотравмирующим факторам боя в условиях быстроменяющейся обстановки, максимального напряжения моральных и физических сил, комплексной отработки задач, использования средств имитации действий условного противника, а также негативного информационно-психологического воздействия.

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