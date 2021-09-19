19.09.2021 (14:05)
«Бронзу» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург на Кубке России по настольному теннису
В Сочи завершился Кубок России по настольному теннису в командных соревнованиях. В турнире приняли участие 100 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации.
Среди мужчин бронзовую медаль завоевала команда города Санкт-Петербурга в составе рядового спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Глеба Иванова, а также Петра Федотова, Ивана Никулина, Максима Стулий и Никиты Артеменко.
Победу в финальном матче со счетом 3:2 одержала команда Краснодарского края в составе Арсения Гусева, Андрея Байбулдина, Ильи Исакова, Руслана Черкес и Артема Бережного, победив команду из Московской области (Алексей Жуков, Александр Шибаев и Рамиль Мутыгуллин).
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