19.09.2021 (14:00)

Триатлонисты ЦСКА завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России в спринте

В Курчатове (Курская область) завершился чемпионат России по триатлону в дисциплине спринт. Армейские спортсмены Илья Прасолов и Георгий Клименко выиграли золотую и серебряную медали соответственно.

Лейтенант Илья Прасолов стал победителем чемпионата России в спринте. На преодоление дистанции армеец затратил 54 минуты ровно. Серебряную медаль завоевал еще один представитель Центрального сопртивного клуба Армии - младший сержант Георгий Клименко – 54.04,3 сек.

«Бронзу» выиграл волгоградец Денис Колобродов с результатом 54.10,1.

Этот турнир был одним из 7 этапов Суперсерии-2021. В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов из 8 регионов страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице