Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (14:00)

Триатлонисты ЦСКА завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России в спринте

В Курчатове (Курская область) завершился чемпионат России по триатлону в дисциплине спринт. Армейские спортсмены Илья Прасолов и Георгий Клименко выиграли золотую и серебряную медали соответственно.

Лейтенант Илья Прасолов стал победителем чемпионата России в спринте. На преодоление дистанции армеец затратил 54 минуты ровно. Серебряную медаль завоевал еще один представитель Центрального сопртивного клуба Армии - младший сержант Георгий Клименко – 54.04,3 сек.

«Бронзу» выиграл волгоградец Денис Колобродов с результатом 54.10,1.

Этот турнир был одним из 7 этапов Суперсерии-2021. В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов из 8 регионов страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе
Объявлен состав сборной Вооруженных Сил РФ на 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих
Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург удачно завершили Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
Армейские легкоатлеты стали третьими в финале «Бриллиантовой лиги»

Метки:
Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false