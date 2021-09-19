19.09.2021 (14:00)
Триатлонисты ЦСКА завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России в спринте
В Курчатове (Курская область) завершился чемпионат России по триатлону в дисциплине спринт. Армейские спортсмены Илья Прасолов и Георгий Клименко выиграли золотую и серебряную медали соответственно.
Лейтенант Илья Прасолов стал победителем чемпионата России в спринте. На преодоление дистанции армеец затратил 54 минуты ровно. Серебряную медаль завоевал еще один представитель Центрального сопртивного клуба Армии - младший сержант Георгий Клименко – 54.04,3 сек.
«Бронзу» выиграл волгоградец Денис Колобродов с результатом 54.10,1.
Этот турнир был одним из 7 этапов Суперсерии-2021. В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов из 8 регионов страны.
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе
Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург удачно завершили Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
Метки: