19.09.2021 (13:55)
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе
В столице Румынии Бухаресте завершился международный турнир памяти Иона Корняну и Ладислава Шимона по спортивной борьбе. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов завоевал «серебро».
На соревнования в Румынию приехали 65 участников из 11 стран мира. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов выступал в весовой категории до 79 килограммов.
Всего армейский спортсмен провёл четыре схватки в отборочном цикле и в финальной встрече уступил чемпиону Европы этого года спортсмену из Румынии Максиму Василиогло. Бой завершился со счётом 6-4.
Новости по теме:
Женская команда ЦСКА по гандболу сразится с сильнейшей командой Турции «Кастамону» в первом матче Лиги чемпионов в Москве
Метки: