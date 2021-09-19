19.09.2021 (13:55)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе

В столице Румынии Бухаресте завершился международный турнир памяти Иона Корняну и Ладислава Шимона по спортивной борьбе. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов завоевал «серебро».

На соревнования в Румынию приехали 65 участников из 11 стран мира. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов выступал в весовой категории до 79 килограммов.

Всего армейский спортсмен провёл четыре схватки в отборочном цикле и в финальной встрече уступил чемпиону Европы этого года спортсмену из Румынии Максиму Василиогло. Бой завершился со счётом 6-4.

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