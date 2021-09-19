Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (13:55)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе

В столице Румынии Бухаресте завершился международный турнир памяти Иона Корняну и Ладислава Шимона по спортивной борьбе. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов завоевал «серебро».

На соревнования в Румынию приехали 65 участников из 11 стран мира. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дэвид Бетанов выступал в весовой категории до 79 килограммов.

Всего армейский спортсмен провёл четыре схватки в отборочном цикле и в финальной встрече уступил чемпиону Европы этого года спортсмену из Румынии Максиму Василиогло. Бой завершился со счётом 6-4.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Женская команда ЦСКА по гандболу сразится с сильнейшей командой Турции «Кастамону» в первом матче Лиги чемпионов в Москве
Армейский пловец завоевал два «золота» на чемпионате России в заплывах на 5 и 10 км
12 спортсменов ЦСКА выступят на чемпионате мира по скалолазанию в Москве
Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) стал призером Первенства России по триатлону

Метки:
ЦСКА , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false