19.09.2021 (13:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее «Боевой Славы»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для юнармейцев по музею «Боевой Славы», который расположен на территории военного городка.
В ходе экскурсии около 30 юнармейцам продемонстрировали три зала посвященных истории армии Российской империи, Великой Отечественной войне, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ, в которых экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, используемых в различные периоды времени.
В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев уроки мужества, экскурсии в музее, а также различные акции и конкурсы военной направленности.