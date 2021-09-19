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19.09.2021 (13:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее «Боевой Славы»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для юнармейцев по музею «Боевой Славы», который расположен на территории военного городка.

В ходе экскурсии около 30 юнармейцам продемонстрировали три зала посвященных истории армии Российской империи, Великой Отечественной войне, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ, в которых экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, используемых в различные периоды времени.

В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев уроки мужества, экскурсии в музее, а также различные акции и конкурсы военной направленности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Музеи , Юнармия
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